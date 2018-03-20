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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:39 م
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الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق مئات الآلاف فى تركيا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:47 ص
الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق مئات الآلاف فى تركيا الأمم المتحدة





أ ف ب
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اعتبرت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن تمديد حالة الطوارئ فى تركيا التى فرضت بعد تحركات الجيش، فى يوليو 2016 أدى إلى انتهاكات "خطيرة" لحقوق "مئات آلاف الأشخاص" بينهم من تعرض للتعذيب أيضا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان التى نشرت تقريرا حول الوضع فى تركيا إن "التمديد المنتظم لحالة الطوارئ فى تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الأشخاص" مشيرة إلى أنه "تم اعتقال نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ".

 

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