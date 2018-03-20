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الأمم المتحدة: تعلن قلقها من تفاقم الأزمة الإنسانية فى سوريا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:56 ص
الأمم المتحدة: تعلن قلقها من تفاقم الأزمة الإنسانية فى سوريا سوريا - أرشيفية





رويترز
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أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قلقها من "تفاقم جديد للأزمة الإنسانية" في سوريا بعد النزوح الكبير بسبب القتال في الغوطة وريف دمشق وعفرين، حيث دعت إلى وصول المساعدات الإنسانية بالكامل للمدنيين داخل الغوطة الشرقية وخارجها لتلبية احتياجاتهم الملحة. 
 
وأكدت المفوضية أن أكثر من 45 ألف شخص فروا من الغوطة الشرقية فى الأيام القليلة الماضية، مشيره إلى أن القتال فى عفرين السورية شرد ما يقدر بنحو 104 آلاف شخص وهناك 10 آلاف آخرون يحاولون العبور إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة. 
 
ودعت الأمم المتحدة إلى حماية النازحين والفارين من الغوطة وعفرين فى سوريا، مؤكده أن الإجلاء يجب أن يكون طوعا. 
 

 


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