الأزهر يهنئ الأم المصرية فى عيدها: "رمز العطاء ونبع الحنان ومصنع الأجيال"الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:30 م
الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر
كتب - لؤى على
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هنأ الأزهر الشريف المرأة المصرية بمناسبة "عيد الأم"، الذي يوافق الحادى والعشرين من مارس من كل عام، مشيرًا إلى أن الأم هى "رمز العطاء، ونبع الحنان، ومصنع الأجيال".
وشدد الأزهر الشريف على أن الإنسان المصرى عُرف منذ القدم بوفائه وبره بأمه، وقد ترسخت تلك القيم السامية من خلال تعاليم الأديان السماوية التي أعلت من مكانة الأم والوالدين بشكل عام، وجعلت البر بهما قرين الإيمان بالله؛ وعقوقهما من أعظم الذنوب.
ووجَّه الأزهر الشريف تحية خاصة إلى أمهات الشهداء، اللاتى قدمن فلذات أكبادهن فداءً للوطن ودفاعًا عن أمنه واستقراره، كما يحيى الأزهر المرأة المعيلة التى تكدح من أجل تربية أبنائها واستقامة حال أسرتها بقلب راض وعزيمة لا تلين وعطاء لا ينضب، مؤكدًا أن ذلك من أجَلّ الأعمال وأعظم القربات، داعيًا المولى –عز وجل- أن يديم على مصر ترابط أهلها ووحدة شعبها.
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