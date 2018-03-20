الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجةالثلاثاء، 20 مارس 2018 08:00 ص
أحوال الطقس - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 29
وسط الدلتا 21 29
الإسكندرية 16 26
بلطيم 18 26
مطروح 16 25
السلوم 12 27
سيوة 13 31
بورسعيد 17 25
دمياط 18 25
العريش 14 27
رفح 13 26
الإسماعيلية 18 30
السويس 18 30
رأس سدر 15 29
نخل 11 29
نويبع 20 30
طابا 15 30
كاترين 13 26
الطور 17 30
شرم الشيخ 19 30
الغردقة 16 30
مرسى علم 17 30
الفيوم 15 29
بنى سويف 15 29
المنيا 15 29
أسيوط 18 31
سوهاج 14 34
قنا 18 36
الأقصر 15 37
أسوان 19 37
أبوسمبل 17 37
الوادى الجديد 12 35
شلاتين 17 29
أبو رماد 17 28
رأس حدربة 18 28
حلايب 18 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 40
المدينة 22 36
الرياض 20 33
المنامة 21 28
أبوظبى 19 28
الدوحة 20 28
الكويت 18 30
دمشق 08 26
بيروت 17 23
عمان 08 24
القدس 11 23
غزة 13 25
بغداد 15 28
مسقط 22 27
صنعاء 08 26
الخرطوم 23 40
طرابلس 13 22
تونس 08 17
الجزائر 06 12
الرباط 07 15
نواكشوط 18 32
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 03 18
اسطنبول 10 15
إسلام أباد 15 27
نيودلهى 20 34
جاكرتا 25 33
بكين -01 12
كوالامبور 24 33
طوكيو 05 13
أثينا 09 17
روما 06 12
باريس -02 07
مدريد 02 09
برلين -05 04
لندن 01 06
مونتريال -10 -02
موسكو -08 -01
نيويورك 01 08
واشنطن 03 11
إضافة تعليق
مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم
"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة