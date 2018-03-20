الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة







وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 32 درجة و18 درجة للصغرى، والإسكندرية 28 للعظمى و12 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و12 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.