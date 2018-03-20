الأرصاد: الحرارة ترتفع 3 درجات حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: الحرارة ترتفع 3 درجات حتى نهاية الأسبوعالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:30 ص
ارتفاع درجات الحرارة
كتب وائل ربيعى
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بما يعادل 3 درجات بداية من يوم غد الأربعاء، موضحًا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجارى على الأقل.
وأضاف عبد العال، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية، وتلك القريبة من المسطحات المائية بسبب عدم وجود لنشاط للرياح.
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