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الأربعاء.. مؤتمر ختامى لموسى مصطفى موسى يوجه خلاله كلمة لجمهور الناخبين

الثلاثاء، 20 مارس 2018 04:00 ص
الأربعاء.. مؤتمر ختامى لموسى مصطفى موسى يوجه خلاله كلمة لجمهور الناخبين موسى مصطفى





كتب مصطفى السيد
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يعقد حزب الغد مؤتمرًا صحفيًا ختاميًا، غدًا الأربعاء، لحملة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك للإعلان عن فعالياتها خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، والمُقرر إجراؤها فى أيام 26 و27 و28 من الشهر الجارى.

 

من جانبه، قال عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى، إن المؤتمر سيشارك به عدد من أعضاء الحملة الرئاسية للمرشح موسى مصطفى موسى وأعضاء حزب الغد وعدد من ممثلى المجلس المصرى للقبائل العربية.

 

وأضاف "عصمت"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيتطرق لما جرى فى انتخابات المصريين فى الخارج، كما يهدف المؤتمر لحث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وعرض برنامج مرشح حزب الغد.

 

وأشار إلى أن المرشح الرئاسى موسى مصطفى سيوجه كلمه إلى جمهور الناخبين، كما سيتحدث المتحدث الرسمى عن الإطار الاستراتيجى الذى تأسس عليه برنامج المرشح الرئاسى موسى مصطفى.

 


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