"الأحداث الراهنة والانتماء الوطنى" ندوة بجامعة السادات السبت المقبل

"الأحداث الراهنة والانتماء الوطنى" ندوة بجامعة السادات السبت المقبلالثلاثاء، 20 مارس 2018 10:29 ص
الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات
المنوفية _ محمد فتحى
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ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة السادات، ندوة بعنوان "الأحداث الراهنة والانتماء الوطنى" وذلك يوم السبت الموافق 24 مارس بفندق الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتأتى الندوة برئاسة الدكتورة منال مسعود عميدة كلية السياحة والفنادق، ويحاضر بالندوة اللواء مصطفى كامل محافظ بور سعيد الأسبق، والخبير الاستراتيجي والدكتور محمد حلمى هلال من رجال أعمال مدينة السادات والموسيقارعلى إسماعيل، وذلك بإشراف وتنسيق ناهد برسيم مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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