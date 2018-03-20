اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء







يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها إصدار وزير المالية منشور بصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.





السيسى يبحث تطوير منظومة السكك الحديدية مع رئيس الوزراء ووزير النقل





المالية: صرف مرتبات العاملين فى الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر





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