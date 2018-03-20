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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 20 مارس 2018 10:11 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء





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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الثلاثاء، منها إصدار وزير المالية منشور بصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر.

 

1
 

السيسى يبحث تطوير منظومة السكك الحديدية مع رئيس الوزراء ووزير النقل

 

2
 

المالية: صرف مرتبات العاملين فى الحكومة من يوم 25 - 28 كل شهر

 

3
 

مندوب مصر فى جنيف يطالب الحكومة البريطانية بمعاقبة الجناة بمقتل "مريم"

 

4

تعرف على أسماء الأمهات المثاليات وقصص كفاحهن قبل تكريمهن من الرئيس السيسي

 

5
 

إرسال أوراق الانتخابات الرئاسية للمحاكم لتوزيعها على القضاة بالمحافظات

 

6
 

الصحة: ألبان الأطفال المدعمة متوفرة للجميع وسعر العلبة 5 جنيهات

 

7
 

مجلس الدولة يقرر قبول دعوى لوقف نشاط شركتى "أوبر وكريم"

 

8
 

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

 

9
 

رسميا.. العين الإماراتى يضم حسين الشحات لمدة 3 مواسم بـ 70 مليون جنيه

 

10

اتحاد الكرة يُسلم الأهلى درع الدورى أمام سموحة 8 أبريل


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السيسي

مرتبات

مرتبات الموظفين

انتخابات الرئاسة

الام المثالية

الام المثاليه

عيد الام

الاهلي

الدوري

درع الدوري

حسين الشحات

اوبر

كريم

اوبر وكريم

وقف اوبر

وقف كريم




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