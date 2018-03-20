استقالة وزيرة العدل النرويجية بسبب منشور على "فيسبوك"الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:51 م
ارنا سولبرج رئيس وزراء النرويج
أوسلو(أ ش أ)
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استقالت وزيرة العدل النرويجية سيلفى ليستوج، اليوم الثلاثاء، من منصبها عقب كتابتها منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى قالت فيه "إن حزب العمال المعارض مهتم بحقوق الإرهابيين على نحو أكبر من حماية الشعب النرويجى".
وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن ليستوج قامت بحذف المنشور وتقديم الاعتذار، مشيرة إلى أن هذا المنشور أعاد للأذهان الهجوم الذى وقع فى شهر يوليو عام 2011 فى النرويج والذى نفذه الإرهابى "أندريس بيرينج بريفيك" وأسفر عن مقتل 69 شخصا.
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