ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسى

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسىالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:11 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، فيما ارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.45%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%.
وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15%.
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