video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:11 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء المؤشر الرئيسى البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، فيما ارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.45%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.19%.
 
وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.23%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15%.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البورصة: مشاورات مع مؤسسات مالية لتطوير وتحديث شركات بورصة النيل

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات باستثناء "إيجى إكس 70"

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة