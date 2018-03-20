video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع صادرات الذهب والأحجار الكريمة 37% لتسجل 339 مليون دولار بيناير 2018

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:31 ص
ارتفاع صادرات الذهب والأحجار الكريمة 37% لتسجل 339 مليون دولار بيناير 2018 الذهب - صورة أرشيفية





كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

ارتفعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال شهر يناير 2018 بنسبة 37% لتسجل 339 مليون دولار مقابل 248 مليون دولار فى يناير 2017.

 

وقالت تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد للحلى والأحجار الكريمة من مصر خلال يناير 2018 مسجلة 218 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار بنسبة زيادة 49%، فيما زادت الصادرات إلى سويسرا 3% لتسجل 53 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما سجلت صادرات الحلى إلى تركيا زيادة 7% لتسجل 41 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار.

 

ولأول مرة – وفق تقرير الرقابة على الصادرات- فأن صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى تركيا ترتفع 152% لتسجل 23 مليون دولار مقابل 9 ملايين فقط خلال نفس الشهر من 2017، فيما بلغت صادرتنا إلى السعودية خلال يناير 2018 حوالى 3 ملايين دولار مقابل ألفين دولار فقط بنفس الشهر من العام الماضى، كما دخلت فلسطين ضمن الدول المستوردة للذهب والحلى فى يناير لتسجل 43 ألف دولار مقابل ألفين فقط بنفس الشهر من العام الماضى، كما استوردت ألمانيا خلال يناير 2018 بحوالى 37 ألف دولار مقابل 3 آلاف دولار بنفس الشهر من العام الماضى، كما استوردت أمريكا ذهب وحلى من مصر بـ 6 آلاف دولار مقابل 3 آلاف دولار فقط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع مع بقاء الدولار قوياً

اخبار الاقتصاد

صادرات الذهب

صادرات الحلى والذهب

المجلس التصديرى لمواد البناء

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات




لا تفوتك
"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

"أين مشعل بن حمد" هاشتاج للقطرين بحثا عن شقيق تميم الأكبر

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

فيديو..عمرو أديب يعرض احتفال اليوم السابع بـ10 سنوات:واحد من أكبر مواقع العالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

مطورون عقاريون: حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يحول مصر لنيويورك جديدة.. ويؤكدون: سيجذب استثمارات أجنبية ضخمة.. وأمين سراج: وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم داخل مصر فى الوقت الحالى رسالة قوية للعالم

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

"السفاح يكشف عن وجهه القبيح".. أردوغان يؤكد نيته احتلال 4 مدن سورية.. مصر تدين احتلال تركيا لـ"عفرين" وتجدد رفضها لانتهاك السيادة السورية.. "الخارحية": تدخل أنقرة عقد المشهد السياسى وعرض أرواح المدنيين للمخاطر

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

رامى صبرى يخسر مليون جنيه فى إنبى بسبب الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة