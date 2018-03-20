ارتفاع صادرات الذهب والأحجار الكريمة 37% لتسجل 339 مليون دولار بيناير 2018







كتب إسلام سعيد

ارتفعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال شهر يناير 2018 بنسبة 37% لتسجل 339 مليون دولار مقابل 248 مليون دولار فى يناير 2017.

وقالت تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد للحلى والأحجار الكريمة من مصر خلال يناير 2018 مسجلة 218 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار بنسبة زيادة 49%، فيما زادت الصادرات إلى سويسرا 3% لتسجل 53 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار فى نفس الشهر من العام الماضى، كما سجلت صادرات الحلى إلى تركيا زيادة 7% لتسجل 41 مليون دولار مقابل 38 مليون دولار.

ولأول مرة – وفق تقرير الرقابة على الصادرات- فأن صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى تركيا ترتفع 152% لتسجل 23 مليون دولار مقابل 9 ملايين فقط خلال نفس الشهر من 2017، فيما بلغت صادرتنا إلى السعودية خلال يناير 2018 حوالى 3 ملايين دولار مقابل ألفين دولار فقط بنفس الشهر من العام الماضى، كما دخلت فلسطين ضمن الدول المستوردة للذهب والحلى فى يناير لتسجل 43 ألف دولار مقابل ألفين فقط بنفس الشهر من العام الماضى، كما استوردت ألمانيا خلال يناير 2018 بحوالى 37 ألف دولار مقابل 3 آلاف دولار بنفس الشهر من العام الماضى، كما استوردت أمريكا ذهب وحلى من مصر بـ 6 آلاف دولار مقابل 3 آلاف دولار فقط.