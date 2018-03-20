ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف سوقا فى ضواحى دمشق لـ35 قتيلا







أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا قذيفة صاروخية أطلقتها الفصائل المعارضة واستهدفت سوقاً شعبية فى ضواحى دمشق إلى 35 شخصا، وفق ما أورد الأعلام السورى الرسمي، فى حصيلة تعد الأعلى فى العاصمة جراء سقوط قذائف منذ بدء النزاع فى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير مشفى دمشق الدكتور هيثم الحسينى "وصول جثامين 35 شهيداً إلى المشفى ارتقوا نتيجة الاعتداء الإرهابى بقذيفة صاروخية على سوق شعبية فى حى الكشكول".

وأوردت الوكالة فى حصيلة أولية مقتل "24 مدنياً" فيما أصيب 35 آخرون بجروح.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى فى دمشق وضواحيها جراء القذائف التى تطلقها الفصائل المعارضة خلال سبع سنوات من النزاع.

ونقل التلفزيون عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق إن القذيفة الصاروخية أطلقتها "التنظيمات الإرهابية" على الحى الواقع على أطراف ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق.