video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف سوقا فى ضواحى دمشق لـ35 قتيلا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:13 م
ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف سوقا فى ضواحى دمشق لـ35 قتيلا قصف فى سوريا - أرشيفية





أ ف ب
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة ضحايا قذيفة صاروخية أطلقتها الفصائل المعارضة واستهدفت سوقاً شعبية فى ضواحى دمشق إلى 35 شخصا، وفق ما أورد الأعلام السورى الرسمي، فى حصيلة تعد الأعلى فى العاصمة جراء سقوط قذائف منذ بدء النزاع فى سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير مشفى دمشق الدكتور هيثم الحسينى "وصول جثامين 35 شهيداً إلى المشفى ارتقوا نتيجة الاعتداء الإرهابى بقذيفة صاروخية على سوق شعبية فى حى الكشكول".

وأوردت الوكالة فى حصيلة أولية مقتل "24 مدنياً" فيما أصيب 35 آخرون بجروح.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى فى دمشق وضواحيها جراء القذائف التى تطلقها الفصائل المعارضة خلال سبع سنوات من النزاع.

ونقل التلفزيون عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق إن القذيفة الصاروخية أطلقتها "التنظيمات الإرهابية" على الحى الواقع على أطراف ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 29 شخصا فى إطلاق الفصائل المسلحة قذائف على سوق شعبى بدمشق

دمشق

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العالم

اخبار سوريا اليوم




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة