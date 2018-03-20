اجتماع عدد من ممثلى الغرف التجارية والصناعية بمقر ائتلاف مصر

اجتماع عدد من ممثلى الغرف التجارية والصناعية بمقر ائتلاف مصرالثلاثاء، 20 مارس 2018 05:37 م
النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة و وعمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان
كتب أيمن رمضان
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يعقد عدد من ممثلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، اجتماعاً بمقر ائتلاف مصر لمناقشة الأمور التجارية والصناعية بحضورحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
ويهتم ائتلاف دعم مصر بالأجندة التشريعية ويضع أولوية هامة للقوانين الاقتصادية التى تحتاجها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية.
وكان للائتلاف دور كبير فى خروج قانون الاستثمار بعد أوقات طويلة من المناقشة.
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