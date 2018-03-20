اتحاد عمال مصر يدشن مبادرة "لأنك أمى" وأمهات يتبرعن بهداياهم لتعمير سيناء

اتحاد عمال مصر يدشن مبادرة "لأنك أمى" وأمهات يتبرعن بهداياهم لتعمير سيناءالثلاثاء، 20 مارس 2018 03:16 م
النائبة مايسة عطوة
كتب محمود راغب
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أعلنت النائبة مايسة عطوة سكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، وعضو مجلس النواب، عن تدشين مبادرة "لأنك أمى" للتبرع بجزء من قيمة هدية عيد الأم لمصر وتعمير سيناء.
وطالبت مايسة عطوة سكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، وعضوة مجلس النواب ، خلال احتفالية تكريم الأم المثالية ، بمقر اتحاد عمال مصر، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، كل مؤسسات الدولة المشاركة فى المبادرة والحملة ، قائلة: "نتبرع ولو بجنيه".
وكشفت عطوة أنه فى ضوء المبادرة ، تم جمع 40 ألف جنية لتعمير سيناء تم تجميعها فى ضوء المبادرة من سكرتارية المرأة العاملة، حيث تبرعن بقيمة هدية عيد الأم لتعمير سيناء .
كما وجهت سكرتارية المرأة العاملة باتحاد عمال مصر، وعضوة مجلس النواب ، التحية لأمهات الشهداء بمناسبة عيد الأم .
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