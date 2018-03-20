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"اتحاد أمهات مصر" يشدد على المدارس الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة التدريس

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:35 م
"اتحاد أمهات مصر" يشدد على المدارس الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة التدريس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
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طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم بالتشديد على المدارس والتأكيد على الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة التدريس، والعمل بها وتشديد أقصى عقوبة على المخالفين لها.

وأضافت عبير، فى بيان، أن انتشار ظاهرة الرقص وأغانى المهرجانات الشعبية فى المدارس وداخل مراكز الدروس الخصوصية، يؤكد عدم علم إدارات هذه المدارس، بمبادئ وأخلاقيات مهنة التعليم والتدريس السامية، مؤكده أنها رسالة شريفة وتستمد أخلاقياتها من عقيدة وقيم ومبادئ المجتمع السلمية.

وأكدت عبير أنه لا بد أن يتحلى القائمين على مهنة التدريس بالصفات الحميدة والسلوك الطيب، وغرس قيم أخلاقية نبيلة فاضلة فى طلابه الذين يعيشون فى المجتمع ويعملون فى مواقعه المختلفة، وجميع الأعراف والتقاليد تحافظ على شرف المهنة وقدسيتها.

وتابعت:  "دور المدرسة والمعلم الأخلاقى الأهم فى المقام الأول قبل الدور التعليمى، ولذلك سميت وزارة التربية والتعليم، أى التربية قبل التعليم، ولابد أن يكون المعلم وإدارات المدارس قدوة حسنة".

 

 


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