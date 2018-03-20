إعادة فتح محطة فيكتوريا فى لندن بعد إنذار حريق







رويترز

قالت شرطة النقل البريطانية اليوم الثلاثاء إنه أعيد فتح محطة فيكتوريا للقطارات فى لندن بعد إغلاقها بسبب إنذار حريق.

وأضافت الشرطة على تويتر "محطة فيكتوريا فى لندن مفتوحة الآن للجماهير بعد إطلاق إنذار حريق".

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخلاء محطة فيكتوريا، وهى إحدى النقاط الرئيسية فى شبكة السكك الحديدية بلندن، بسبب إنذار حريق.

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية "إنه إنذار حريق. تم استدعاؤنا بعد الساعة 12 ظهرا إلى محطة فيكتوريا. رجالنا منتشرون فى الموقع هم وأفراد وحدة الإطفاء فى لندن ويجرون تحريات حاليا".