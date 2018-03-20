إعادة فتح طريق الإسماعيلية الصحراوى بعد إقناع طلاب أكاديمية بإنشاء كوبرى مشاة







كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عضمت الأشقر مدير المرور ، حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى بعدما تم إقناع طلاب أكاديمية المستقبل بفتح الطريق، بعد وعدهم بإنشاء كوبرى مشاة أمام الأكاديمية لمنع تكرار وقوع الحوادث المرورية أثناء عبوره الطلاب للطريق.

وقال مصدر أمنى ، إن قرابة 200 طالب من أكاديمية المستقبل قاموا بقطع طريق الإسماعيلية الصحراوى، وغلقه فى الاتجاهين، مطالبين بإنشاء كوبرى مشاة لمنع وقوع حوادث مرورية أثناء عبور المشاة.

وأضاف المصدر ، أن قيادات إدارة المرور بالتنسيق مع قيادات قطاع أمن القاهرة انتقلوا إلى المكان و تم إقناع جميع الطلاب ، بفتح الطريق مرة آخرى والتنسيق مع الشركة الوطنية المشرفة على الطريق ، بدرسة مدى إمكانية إنشاء كوبرى مشاه بالمنطقة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، بقيام مجموعة من الطلاب بقطع الطريق فى الاتجاهين ، للمطالبة بإنشاء كوبرى مشاة بسبب تكرار الحوادث المرورية.