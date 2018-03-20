إعادة افتتاح متحف نجيب محفوظ للنساء والتوليد بقصر العينى

إعادة افتتاح متحف نجيب محفوظ للنساء والتوليد بقصر العينىالثلاثاء، 20 مارس 2018 02:37 م
القصر العينى - ارشيفية
كتبت أميرة شحاتة
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افتتح اليوم قصر العيني متحف الدكتور نجيب محفوظ للنساء والتوليد، والذى يعد أقدم وأكبر متحف طبي في الشرق الأوسط، و الذى أنشئ عام 1929 ويضم أكثر من 1300 عينة من حالات نادرة.
قال الدكتور محمد ممتاز، رئيس أقسام النساء والتوليد بقصر العينى، إن المتحف كان جزءا أساسيا من الدارسة سابقا وهناك منهج خاص به لأن به عينات محفوظة لحالات مرضية للأجنة، ومع توليه رئاسة القسم أول ما كان التفكير في التطوير بدأ الاتجاه فى إعادة افتتاح المتحف ليستكمل مسيرة التعليم السابقة التى كانت أساس ما أنشئ عليه.
واضاف ممتاز: "بدأت الفكرة هكذا وانطلقنا فى تفاصيل إعادة الافتتاح وكان مساهمة عائلة الدكتور نجيب محفوظ ماديا حيث إنه من أنشأ هذا المتحف، وبالفعل جاء التجديد فى 60 يوم فقط منها تجديد 300 جار طبي من 1300 عينة معروضة". وشارك في الافتتاح كل من الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب والدكتور محمد ممتاز رئيس الأقسام، و الدكتور أحمد المناوي رئيس لجنة المتاحف، والدكتور مصطفى الصادق عضو لجنة المتاحف والدكتور محمد محمود مدير مستشفى النساء والتوليد قصر العيني.
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