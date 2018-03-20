إعادة افتتاح متحف نجيب محفوظ للنساء والتوليد بقصر العينى

افتتح اليوم قصر العيني متحف الدكتور نجيب محفوظ للنساء والتوليد، والذى يعد أقدم وأكبر متحف طبي في الشرق الأوسط، و الذى أنشئ عام 1929 ويضم أكثر من 1300 عينة من حالات نادرة.

قال الدكتور محمد ممتاز، رئيس أقسام النساء والتوليد بقصر العينى، إن المتحف كان جزءا أساسيا من الدارسة سابقا وهناك منهج خاص به لأن به عينات محفوظة لحالات مرضية للأجنة، ومع توليه رئاسة القسم أول ما كان التفكير في التطوير بدأ الاتجاه فى إعادة افتتاح المتحف ليستكمل مسيرة التعليم السابقة التى كانت أساس ما أنشئ عليه.