إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم لتناولهم وجبة فاسدة فى المنوفية

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم لتناولهم وجبة فاسدة فى المنوفيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 10:21 ص
اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة، بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ا. ع. ع" 25 سنه عامل، و"ع .ع. ع" 17 سنه طالب، و"ا. ع. ع" 33 سنه ربة منزل، و"ن. م. ع" 11 سنه طالبة، مصابين بحالة تسمم إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".
بالانتقال والفحص وسؤال المصابين قرروا أنهم أثناء تناولهم طعام معد بالمنزل حدثت إصابته، ونفوا الشبهة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر رقم 3203 إدارى مركز أشمون لسنة 2018، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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