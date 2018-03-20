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الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:39 م
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إصابة 11 شخص فى حوادث طرق بالسويس

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:17 م
إصابة 11 شخص فى حوادث طرق بالسويس حادث تصادم -أرشيفية





السويس- سيد نون
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أصيب اليوم الثلاثاء، 11 شخص فى حوادث  متفرقة بمحافظة السويس، حيث تم نقل المصابين لمستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع ثلاث حوادث بطرق المحافظة.

وقال مصدر أمنى، أن الحادث الأول هو انقلاب سيارة نقل على طريق "السويس - العين السخنة" والحادث الثانى اصطدام سيارتين بطريق "السويس - القاهرة" والحادث الثالث انقلاب سيارة ملاكى بطريق "السويس - الإسماعلية".

وقال مصدر طبى، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام ولا يوجد بينهم حالات خطيرة.

 

 


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