إصابة خفير نظامى بطلق نارى أثناء تنظيفه سلاحه الميرى فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب خفير نظامى بقسم شرطة الباجور فى محافظة المنوفية، بطلق نارى أثناء تنظيفه سلاحه الميرى.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور لـ"طه. ا" 48 سنة خفير نظامى بقسم شرطة الباجور، ومقيم بقرية كفر الباجو، مصابا بطلق نارى وتم تحويله للمستشفى الجامعى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.