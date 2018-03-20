إصابة خفير نظامى بطلق نارى أثناء تنظيفه سلاحه الميرى فى المنوفية

إصابة خفير نظامى بطلق نارى أثناء تنظيفه سلاحه الميرى فى المنوفيةالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:11 م
طلقات ناريه - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب خفير نظامى بقسم شرطة الباجور فى محافظة المنوفية، بطلق نارى أثناء تنظيفه سلاحه الميرى.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور لـ"طه. ا" 48 سنة خفير نظامى بقسم شرطة الباجور، ومقيم بقرية كفر الباجو، مصابا بطلق نارى وتم تحويله للمستشفى الجامعى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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