إصابة أمين شرطة بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه بالداخلة

إصابة أمين شرطة بطلق نارى عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه بالداخلةالثلاثاء، 20 مارس 2018 06:45 م
طلق نارى
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيب أمين شرطة من قوة قسم شرطة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد بطلق نارى بالقدم عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه الميرى أمام كنيسة مارى جرجس بالداخلة وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج وتحرر المحضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث إصابة أمين شرطة تابع لقسم شرطة الداخلة ويدعى "محمد .أ .ح " 38 سنة أمين شرطة بطلق نارى بالقدم عن طريق الخطأ وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
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