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إشادات واسعة بلقاء "شعب ورئيس" عبر مواقع التواصل الإجتماعى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:53 م
إشادات واسعة بلقاء "شعب ورئيس" عبر مواقع التواصل الإجتماعى الرئيس السيسى





كتب أحمد نبيل
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لاقى لقاء "حوار شعب ورئيس" مع ساندرا نشأت، إعجاب عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، وحصد العديد من الإشادات لفكرة اللقاء، والتى أعتمدت على تقوية العلاقة بين الرئيس والشعب المصرى، والإعجاب بحسن اختيار "ساندرا نشأت" كمقدمة للبرنامج.

ودخل هاشتاج "شعب ورئيس" قائمة الأكثر رواجًا على موقع تويتر، وتوالت التغريدات التى أبدت إعجابها باللقاء حيث قال أحد المغردين: "حديث من القلب يمس القلوب المحبة لمصر"، وقال أخر: " والله فى أجزاء من كلام الرئيس خلت الدموع عاوزة تنزل، الراجل ده إنسان قوى بجد".

تغريدة محمد جمال
تغريدة محمد جمال

وأضاف كريم محسن، أحد المغردين عبر الهاشتاج: " محستش إنى بتفرج وبسمع رئيس عظيم قد ما حسيت إنى بسمع صوت إنسانى بس، كلام مش مترتب ولا حتى ردود سياسية، لكن كانت كلها نابعة من صوت مواطن مصرى أصيل"، بينما طالب "منتصر" أحد المغردين بضرورة الإهتمام بالدور الإعلامى خلال الفترة القادمة قائلاً: "سيادة الرئيس أتمنى فى الفترة القادمة، السعى لوجود جهة إعلامية واعية..و الدور الاعلامى هام جدا، وماسبيرو يجب أن ينهض من جديد".

تغريدة كريم محسن
تغريدة كريم محسن

وانتقل عدد كبير من المغردين إلى الإشادة بالمخرجة ساندرا نشأت مقدمة اللقاء،  والبداية كانت من الفنان صلاح عبد الله الذى غرد فى إعجابه بساندرا قائلاً: "عارف إن شهادتى مجروحة وكتير هنا عارفين إنتى بالنسبة لى مين.. لكن أقسم بالله ياساندرا لوماكانش عجبنى كنت هعمل نفسى ماشفتهوش، نفسى أشوفك وأحييكي..أعمل إيه؟! أدخل المستشفى تانى عشان أشوفك كل يوم يابنتى وأختى وصديقتى".

تغريدة صلاح عبد الله
تغريدة صلاح عبد الله

وعبر أحد المغردين عن إعجابه بلقاء الرئيس قائلاً: " لقاء شعب ورئيس شابووووو للمخرجة ساندرا نشأت عليه لقاء الصراحة بين شعب ورئيس"، وأضاف أخر: "براڤو ساندرا ... انتى شخص مختلف".

إحدى التغريدات
إحدى التغريدات

 

احدى التغريدات
احدى التغريدات

 

تغريدة أخرى
تغريدة أخرى

 

تغريدة حسين
تغريدة حسين

 

تغريدة مها جعفر
تغريدة مها جعفر

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