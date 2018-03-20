إزالة 77 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركزين بالمنيا







المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركزي مغاغة وديرمواس بالمنيا ، من رفع وإزالة عدد 77حالة تعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 2 فدان و23قيراط و22سهم.

وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية ، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة .

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية حيث قامت الوحدة المحلية لمركزومدينة ديرمواس بحملة مكبرة لإزالة عدد47 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى دلجا بمساحة 2 فدان و2 قيراط و4 سهم .

وفى مركز مغاغة تمكنت الوحدة المحلية،من إزالة عدد 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 21 قيراط 18سهم بقرى حميدة الجندى والكوم الأخضر،ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.