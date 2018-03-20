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الثلاثاء، 20 مارس 2018 03:00 م
خالد صلاح
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إخلاء محطة فيكتوريا فى لندن بعد إنذار حريق

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:25 م
إخلاء محطة فيكتوريا فى لندن بعد إنذار حريق محطة قطارات لندن - أرشيفية





رويترز
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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخلاء محطة فيكتوريا، وهى إحدى النقاط الرئيسية فى شبكة السكك الحديدية بلندن، بسبب إنذار حريق.

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية "إنه إنذار حريق. تم استدعاؤنا بعد الساعة 12 ظهرا إلى محطة فيكتوريا. رجالنا منتشرون فى الموقع هم وأفراد وحدة الإطفاء فى لندن ويجرون تحريات حاليا".


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