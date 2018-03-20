إخلاء محطة فيكتوريا فى لندن بعد إنذار حريق







رويترز

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخلاء محطة فيكتوريا، وهى إحدى النقاط الرئيسية فى شبكة السكك الحديدية بلندن، بسبب إنذار حريق.

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية "إنه إنذار حريق. تم استدعاؤنا بعد الساعة 12 ظهرا إلى محطة فيكتوريا. رجالنا منتشرون فى الموقع هم وأفراد وحدة الإطفاء فى لندن ويجرون تحريات حاليا".