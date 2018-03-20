إخلاء سبيل أمين شرطة من قوة أمن محافظة الشرقية في واقعة سيارة مسروقة

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تحفظ قوة من مرور الشرقية، علي سيارة أثناء حملة مرورية، وبسؤال قائدها أقر أنها خاصة بأمين شرطة ، وتبين من الفحص أن السيارة مبلغ بسرقاتها، وتم استدعاء أمين الشرطة من قبل النيابة العامة، وسؤاله وتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات. لحين الاستعلام عن السيارة وطلبت التحريات.