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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:16 م
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إخلاء سبيل أمين شرطة من قوة أمن محافظة الشرقية في واقعة سيارة مسروقة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 08:13 م
إخلاء سبيل أمين شرطة من قوة أمن محافظة الشرقية في واقعة سيارة مسروقة حبس





الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة قسم أول الزقازيق بالشرقية، اليوم، الثلاثاء، إخلاء سبيل أمين شرطة، من قوة أمن محافظة الشرقية، على ذمة التحقيقات، فى واقعة ملكيته لسيارة مسروقة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية،  يفيد تحفظ قوة من مرور الشرقية، علي سيارة أثناء حملة مرورية، وبسؤال قائدها أقر أنها خاصة بأمين شرطة ، وتبين من الفحص أن السيارة مبلغ بسرقاتها، وتم استدعاء أمين الشرطة من قبل النيابة العامة، وسؤاله وتم إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات. لحين الاستعلام عن السيارة وطلبت التحريات.

 


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