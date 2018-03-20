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إحالة أوراق 3 عاطلين قتلوا عاملا لسرقة دراجته البخارية للمفتى

الثلاثاء، 20 مارس 2018 11:39 ص
إحالة أوراق 3 عاطلين قتلوا عاملا لسرقة دراجته البخارية للمفتى المستشار على موسى رئيس جنايات الزقازيق





الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق 3 عاطلين قتلوا عاملا لسرقة دراجته البخارية بمدينة الصالحية الجديدة، لمفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 19 أبريل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشارعلى موسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة ربيع ومحمد محجوب وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية رقم 3494 لسنة 2016 جنايات الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور قسم الصالحية الجديدة، يفيد بوصول" السيد. م. م" عامل للمستشفى العام وهو جثة هامدة.

وكشفت التحريات قيام" يوسف. م. س" و" عامر.ع.ع " و" خالد. س. س"، عاطلين ومقيمين بدائرة القسم، باعتراض طريق المجنى عليه، لسرقة الدراجة البخارية وعندما قاومهم قاموا بقتله، حيث تم القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.


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