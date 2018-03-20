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أوبر تعلن الطعن على حكم القضاء الإدارى.. وتؤكد: مستمرون فى تقديم خدماتنا

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:32 م
أوبر تعلن الطعن على حكم القضاء الإدارى.. وتؤكد: مستمرون فى تقديم خدماتنا عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر





كتبت هبة السيد
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أعلن عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر، عن عزم الشركة التقدم بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول دعوى وقف عمل الشركة بمصر، مع استمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، وذلك لأن القرار الصادر اليوم لا يعنى وقف نشاط شركة أوبر فى مصر.
 
 
وقال واكد، فى رد أرسله لـ "اليوم السابع": "نحترم أحكام القضاء المصرى، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التى مازالت تحت المداولة".
 
 
وأضاف أن شركة أوبر تعد من أكبر المشاركين فى تنمية الاقتصاد الوطنى، حيث أسهمت فى خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب فى مصر خلال عام 2017 وحده، مشيرا إلى أن الشركة عملت على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركى، وأن الشركة ستقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون.
 
 
وتابع: "تعمل أوبر كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الاستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سوياً."
 

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت اليوم الثلاثاء،  قبول نظرالدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين .

 
 

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