أهم 10 بوستات.. ليفربول: رباعية صلاح تدفعه للمركز الأول بسباق الحذاء الذهبى

أهم 10 بوستات.. ليفربول: رباعية صلاح تدفعه للمركز الأول بسباق الحذاء الذهبىالثلاثاء، 20 مارس 2018 09:42 م
كتبت – شرويت ماهر
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- إشادة واسعة بلقاء "شعب ورئيس" عبر مواقع التواصل الاجتماعى
احدى التغريدات
تغريدة أخرى
2- ليفربول: رباعية صلاح فى واتفورد تدفعه للمركز الأول بسباق الحذاء الذهبى
3- احتفالا بيوم السعادة.. عهود الرومى: قيمة نحتفل بها كل يوم
4- مى كساب تحتفل بعيد الأم بفيديو مجمع مع ابنتها وتعلق: الله يرحم أمى
تسلم إيدك حبيبتي كل سنه وكل أم طيبه والله يرحم أمي #يوميات_حامل_هرموناتها_مش_قابه_عليها
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5- الاتحاد المصرى لكرة القدم ينشر صورة أول رحلة للمنتخب بطائرته الخاصة
6- الفنانون يهنئون الشعب التونسى بمناسبة عيد الاستقلال
7- دنيا سمير غانم لزوجها بعد تقديمه "مؤتمر الأسرة المصرية": دائما فخورة بك
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9- كاف: حازم إمام وجيلبرتو ومارك فيش سفراء بطولات الأندية الأفريقية لعام2018
10 - السوشيال ميديا تحتفى بالطابور الانتخابى فى نيويورك: أين إعلام الغرب
لو كان هذا الطابور من المصريين في #نيويورك لمؤيدي المخلوع محمد مرسي كنا سنجد جميع المحطات الغربية والجزيرة الصهيونية تنقله على الهواء مباشرة للترويج للجماعة الإرهابية بأنها تنشر مبادئ الديموقراطية وأشاد به الإشتراكيين الثوريين خرفان الإخوان.— Sameh_Abouelkhier (@samehaboelkhier) March 19, 2018
Egypt’s Presidential Election pic.twitter.com/Q0pGxUZMy7
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