أهم 10 بوستات.. ليفربول: رباعية صلاح تدفعه للمركز الأول بسباق الحذاء الذهبى







كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- إشادة واسعة بلقاء "شعب ورئيس" عبر مواقع التواصل الاجتماعى



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