أمن الإسكندرية يضبط دجال يوهم المواطنين بالشفاء بأعمال السحر







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مديرمباحث الإسكندرية، ومباحث الآداب العامة من ضبط "م.ن. ال" بدون عمل ومقيم دائرة قسم شرطة ثانى المنتزة ، لمزاولته نشاط إجرامى وإيهامه المواطنين بقدرته على شفائهم من الأمراض النفسية وقضاء حواجئهم .

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة رقم 3793 جنح ثانى المنتزة لسنة 2017 وجارى العرض على النيابة.