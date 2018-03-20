video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تعتزم فرض رسوما جمركية على واردات صينية بحلول الجمعة

الثلاثاء، 20 مارس 2018 02:08 م
أمريكا تعتزم فرض رسوما جمركية على واردات صينية بحلول الجمعة ترامب





رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولاون مطلعان إن من المتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار على واردات صينية بحلول يوم الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية.

وقال مصدر بقطاع الأعمال، بحث المسألة مع الإدارة، إن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، مما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات.

وسيختلف ذلك كثيرا عن التطبيق السريع لرسوم جمركية أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فى 23 مارس، بعد 15 يوما فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب على القرار.

وقد يتيح التأخير وقتا للتفاوض مع بكين فى مسعى لحل قضايا تجارية ترتبط بتحقيق تجريه الإدارة الأمريكية بموجب "المادة 301" بشأن ممارسات صينية فى مجال الملكية الفكرية قبل أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب. وكانت الصين تعهدت باتخاذ إجراءات ردا على ذلك، كانت رويترز قد نشرت تقريرا بشأن الرسوم البالغة قيمتها 60 مليار دولار الأسبوع الماضى.

وقال مصدر على دراية مباشرة بتفكير الإدارة الأمريكية لرويترز الأسبوع الماضى إن الرسوم الجمركية، التى ستُفرض بموجب قانون التجارة الأمريكى لعام 1974، ستستهدف بشكل رئيسى تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

لكن المصدر قال إن القطاعات المستهدفة قد تكون أوسع نطاقا بكثير لتشمل منتجات استهلاكية مثل الملابس والأحذية، مع إعداد قائمة تشمل فى نهاية المطاف 100 منتج.

ولدى الصين فائض تجارى بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة وحين زار أكبر مستشار اقتصادى للرئيس الصينى شى جين بينغ واشنطن فى الآونة الأخيرة، حثته الإدارة على إيجاد سبيل لخفض ذلك الرقم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا تخشى على سياراتها من الرد الأوروبى الصارم على خطة ترامب للرسوم الجمركية

مؤشر نيكى يغلق مرتفعا لليوم الرابع رغم مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

الأردن يعتزم إعادة الرسوم الجمركية على السلع التركية المستوردة

إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على بعض أنواع الورق المستورد من كندا

ترقب بين مصنعى الصلب بعد فرض رسوم جمركية على وارداته للسوق الأمريكى

البيت الأبيض: ترامب يتفاوض مع بضع دول بشأن الرسوم الجمركية

قمة العشرين تغير أجندتها لتركز على الرسوم الجمركية الأمريكية

اخبار عالميه

امريكا

ترامب

رسوم جمركيه

الصين

واردات صينيه




لا تفوتك
شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

الأم المثالية فى بنى سويف للسيسى: "احنا معاك .. وهنكمل كلنا المشوار"

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

صور.. أهم الملفات المطروحة على مائدة "ترامب ـ محمد بن سلمان".. ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الأمريكى سبل مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة.. سوريا واليمن على أجندة اللقاء.. ورحلة خاصة لسياتل ووادى السليكون

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

انطلاق الاجتماع السادس للعسكريين الليبيين اليوم لتوحيد مؤسسة الجيش بالقاهرة.. الناظورى والطويل يحضران الاجتماع التحضيرى فى أجواء إيجابية.. وجيش ليبيا يطلق عملية عسكرية جوية للمجابهة الشاملة للإرهاب جنوب البلاد

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

نور الدين حكماً لمباراة تونس وإيران.. والغندور للجزائر وتنزانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة