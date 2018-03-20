أمريكا تعتزم فرض رسوما جمركية على واردات صينية بحلول الجمعة







رويترز

قال مسؤولاون مطلعان إن من المتوقع أن تكشف إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار على واردات صينية بحلول يوم الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية.

وقال مصدر بقطاع الأعمال، بحث المسألة مع الإدارة، إن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، مما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات.

وسيختلف ذلك كثيرا عن التطبيق السريع لرسوم جمركية أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ فى 23 مارس، بعد 15 يوما فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب على القرار.

وقد يتيح التأخير وقتا للتفاوض مع بكين فى مسعى لحل قضايا تجارية ترتبط بتحقيق تجريه الإدارة الأمريكية بموجب "المادة 301" بشأن ممارسات صينية فى مجال الملكية الفكرية قبل أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب. وكانت الصين تعهدت باتخاذ إجراءات ردا على ذلك، كانت رويترز قد نشرت تقريرا بشأن الرسوم البالغة قيمتها 60 مليار دولار الأسبوع الماضى.

وقال مصدر على دراية مباشرة بتفكير الإدارة الأمريكية لرويترز الأسبوع الماضى إن الرسوم الجمركية، التى ستُفرض بموجب قانون التجارة الأمريكى لعام 1974، ستستهدف بشكل رئيسى تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

لكن المصدر قال إن القطاعات المستهدفة قد تكون أوسع نطاقا بكثير لتشمل منتجات استهلاكية مثل الملابس والأحذية، مع إعداد قائمة تشمل فى نهاية المطاف 100 منتج.

ولدى الصين فائض تجارى بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة وحين زار أكبر مستشار اقتصادى للرئيس الصينى شى جين بينغ واشنطن فى الآونة الأخيرة، حثته الإدارة على إيجاد سبيل لخفض ذلك الرقم.