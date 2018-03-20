أسعار النفط ترتفع بفعل توترات فى الشرق الأوسط وتراجع إنتاج فنزويلا







رويترز

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتوترات فى الشرق الأوسط ومخاوف من تفاقم هبوط إنتاج فنزويلا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى التعاملات الآجلة 62.62 دولار للبرميل مرتفعا 56 سنتا، أو ما يعادل 0.9 فى المئة، عن مستوى الإغلاق السابق. وبلغ خام برنت فى التعاملات الآجلة 66.61 دولار للبرميل مرتفعا 56سنتا، أو 0.9%.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير استشارات الطاقة فى تريفكتا فى مذكرة "التوترات بين السعودية وإيران قدمت شيئا من الدعم للأسعار".

كما لقيت الأسواق دعما من القلق بشأن تراجع إنتاج فنزويلا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضى، إن من الواضح أن فنزويلا "معرضة لتراجع سريع" فى الإنتاج وأن مثل هذا الأمر قد يتسبب فى حدوث عجز فى الأسواق العالمية.

وأدت الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا إلى انخفاض إنتاج البلاد بأكثر من النصف منذ بداية 2005 ليهبط دون المليونى برميل يوميا.