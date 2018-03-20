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الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:13 م
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أسعار النفط اليوم الثلاثاء 20-3-2018 برنت يسجل 66.61 دولارا للبرميل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 09:13 م
أسعار النفط اليوم الثلاثاء 20-3-2018 برنت يسجل 66.61 دولارا للبرميل النفط - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 20-3-2018، حيث سجل خام برنت فى التعاملات الآجلة 66.61 دولارا للبرميل ، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى التعاملات الآجلة 62.62 دولارا للبرميل.

قال سوكريت فيجاياكار مدير استشارات الطاقة فى تريفكتا فى مذكرة ”التوترات بين السعودية وإيران قدمت شيئا من الدعم للأسعار“.

 

تراجع انتاج فنزويلا
 

كما لقيت الأسواق دعما من القلق بشأن تراجع إنتاج فنزويلا، وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضى إن من الواضح أن فنزويلا ”معرضة لتراجع سريع“ فى الإنتاج وأن مثل هذا الأمر قد يتسبب فى حدوث عجز فى الأسواق العالمية، وأدت الأزمة الاقتصادية فى فنزويلا إلى انخفاض إنتاج البلاد بأكثر من النصف منذ بداية 2005 ليهبط دون المليونى برميل يوميا.

أوبك تأمل فى استقرار سوق النفط هذا العام
 

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو فى تصريحات صحفية يوم الاثنين: إنه يأمل فى أن يساعد اتفاق عالمى لخفض إنتاج النفط فى إعادة الاستقرار إلى أسواق الخام خلال هذا العام.

 

 

وعلق باركيندو خلال زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو قائلا ”بدأنا نرى أن الاستقرار تدريجى لكنه يعود إلى السوق“ مضيفا أن الدول المنتجة المشاركة فى الاتفاق تركز حاليا على تمديد الاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول 2018.

كانت أوبك ومنتجو نفط آخرون كبار بقيادة روسيا اتفقوا فى نوفمبر الماضى على تمديد اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.

وقال”فى الوقت الحاضر نركز على تحقيق أهدافنا وإن شاء الله خلال العام سنكون قادرين على إعادة الاستقرار إلى السوق".

ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لوزراء نفط أوبك والمنتجين من خارج المنظمة، ومن بينهم أذربيجان، فى يونيو. وقد يقرر الوزراء خلال الاجتماع تعديل الاتفاق استنادا إلى ظروف السوق.

 


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