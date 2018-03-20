أسعار العملات الثلاثاء 20-3-2018 ارتفاع اليورو واستقرار الدولار







كتبت- هبة حسام

سجلت أسعار العملات فى التعاملات البنكية لليوم الثلاثاء 20-3-2018، ارتفاع جماعى، عداسعر الريال السعودى والدولار الأمريكى، واللذين واصلا استقرارهما عند سعر إغلاق تعاملات الأمس.

ومقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ارتفع سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، وكذلك سعر الدينار الكويتى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، ننشر أسعار العملات.

ينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، بشكل يومى، حتى يتمكن القارئ من متابعة التغيرات التى تطرأ على كل عملة، خاصة أهم وأبرز تلك العملات، وهو الدولار الأمريكى

بالرغم من أن الدولار يشهد استقراراً فى الوضع الحالى، إلا أن متابعة سعره يومياً بجانب عدد آخر من العملات كاليورو والريال السعودى والاسترلينى، نحرص على تقديمه بشكل يومى بناءاً على التعاملات الصباحية لعدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى مصر



واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، استقراره عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى 17.5719 جنيه للشراء، و 17.6714 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5719 جنيه للشراء

17.6714 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم أمام الجنيه المصرى، بعد التباين الذى شهده فى تعاملات الأمس، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 21.64 جنيه للشراء، و 21.79 للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 24.60 جنيه للشراء، و 24.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتى



سجل سعر الدينار الكويتى ارتفاعاً اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر إغلاق الأمس فى البنوك ، وسجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.50 للشراء ، و 58.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى، ولم يتغير عن سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى منذ قليل.

البنك الأهلى: أصدرنا شهادات أمان بـ26 مليون جنيه وسط إقبال متزايد

ومن ناحية أخرى، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، تقدر بنحو 16 ألف شهادة، بحصيلة إجمالية تساوى 26 مليون جنيه.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعًا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استردادها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.