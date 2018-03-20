أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-3-2018 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-3-2018 فى مصرالثلاثاء، 20 مارس 2018 12:37 م
كتب إسلام سعيد
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-3-2018، بعد تراجع الأسعار أمس بقيمة جنيهين لكل عيار فى ظل تراجع أسعار الأوقية العالمية مسجلة 1315 دولار فى التعاملات الفورية اليوم.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 18: 552 جنيها
عيار 21: 644 جنيها
عيار 24: 736 جنيها
الجنيه الذهب: 5152 جنيها
الأوقية : 1315 دولارا
سعر الذهب فى مصر
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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أسعار الذهب
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