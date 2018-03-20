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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-3-2018 فى مصر

الثلاثاء، 20 مارس 2018 12:37 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-3-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية





كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-3-2018، بعد تراجع الأسعار أمس بقيمة جنيهين لكل عيار فى ظل تراجع أسعار الأوقية العالمية مسجلة 1315 دولار فى التعاملات الفورية اليوم.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18: 552 جنيها

عيار 21: 644 جنيها

عيار 24: 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

الأوقية : 1315 دولارا

 

سعر الذهب فى مصر
 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.


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