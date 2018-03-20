أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-3-2018.

البورصة توقف التداول على 6 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القناة للتوكيلات الملاحية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، رواد السياحة، الإسكندرية للزيوت المعدنية.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى محدود لكافة المؤشرات، بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.576 مليار جنيه.

وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 3.1 مليون جنيه، 95.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17113 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% عند مستوى 2866 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16994 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 886 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2264 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.

وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة بسعر إغلاق 11.02 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 2.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 9.52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 35.26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.76%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 15.31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 27.11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 160.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 4.42 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 28.29 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%