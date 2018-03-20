video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20 - 3 -2018

الثلاثاء، 20 مارس 2018 07:27 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20 - 3 -2018 البورصة





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20-3-2018.
 
 
البورصة توقف التداول على 6 أسهم
 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القناة للتوكيلات الملاحية، القلعة للاستشارات المالية، ابن سينا فارما، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، رواد السياحة، الإسكندرية للزيوت المعدنية.
 
البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى محدود لكافة المؤشرات، بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.576 مليار جنيه.
 
 
وتراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 3.1 مليون جنيه، 95.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، 39.2 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17113 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% عند مستوى 2866 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16994 نقطة.
 
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 886 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2264 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير 40 شركة.
 
 
وضمت الأسهم المرتفعة:
 
 
- رواد السياحة بسعر إغلاق 11.02 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%
 
 
- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 2.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%
 
 
- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 9.52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%
 
 
- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 35.26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.76%
 
 
- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 15.31 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.59%
 
 
 
 
وضمت الأسهم المتراجعة:
 
 
- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 27.11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%
 
 
-  الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%
 
 
 - الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 160.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%
 
 
 
- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 4.42 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%
 
 
 
-  الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر  إغلاق 28.29 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطار الطروحات الحكومية ينطلق من البترول.. 11 شركة تابعة للقطاع ضمن المرحلة الأولى للبرنامج.. 8 شركات تُطرح للمرة الأولى.. الحكومة تستعد لزيادة نسبة 3 شركات مقيدة بالبورصة.. وميدور وانبى وإيثيدكو وإيلاب الأبرز

اسعار الاسهم

اسعار الاسهم المصرية

اسعار الاسهم اليوم

البورصة المصرية

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

غادة والى: الرئيس السيسى يكرم الأمهات المثاليات غدا (صور)

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

7 لقطات مثيرة للفراعنة على طائرة سويسرا أهمها صورة شيكابالا مع صفقة القرن

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اللعنة على نتفليكس".. لا أستطيع الخروج من المنزل.. الشبكة الأمريكية غيرت نمط المشاهدة.. وتهدد صناع الدراما التقليديين بشدة.. المتعة على شاشتها بلا حدود.. ونافذة للإطلاع على ثقافات مختلفة من العالم

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

"اقتربت ساعة الامتحان".. اليوم آخر موعد لاستقبال استمارات طلاب الثانوية العامة من المديريات.. "التعليم": 75% من الاستمارات دخلت الكنترولات وجار مراجعتها.. وانتهاء 90% من الأعمال التحضيرية للاختبارات

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

شرطة نوتنجهام: دوافع حادث مريم المصرية ليست عنصرية

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

مش لازم تبقى رفيعة..موديلات فساتين "بلس سايز" بأحدث صيحات موضة ربيع 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة