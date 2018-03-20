أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 20-3-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-3-2018، وجاءت أبرزها موافقة الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، على الاقتراح الخاص ببيع حصة الشركة فى فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادى جاردينز.

أوراسكوم للتنمية تبيع 3 فنادق

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، فى اجتماعها المنعقد أمس الاثنين، على الاقتراح الخاص ببيع حصة الشركة فى فنادق رويال آزور وكلوب آزور ومكادى جاردينز.

كما وافق مجلس إدارة شركة رؤية للتنمية السياحية والعقارية، وهى إحدى الشركات التابعة، بحسب بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، على بيع قطعة أرض فى مكادى بالإضافة إلى الفنادق.

جدير بالذكر، أن إجمالى القيمة الاستثمارية للفنادق الثلاثة والأرض 882.6 مليون جنيه، وسوف تحقق الشركة إجمالى تدفقات نقدية تبلغ 492.8 مليون جنيه ببيع حصتها فى الأصول السابقة، ومن المتوقع أن تؤدى عملية البيع إلى استبعاد الديون الخاصة بشركة رويال للسياحة والتنمية والبالغة 260.1 مليون جنيه، وهى الشركة المالكة لفنادق رويال آزور وكلوب آزور، وتحقيق أرباح من تنفيذ تلك الصفقة بقيمة 373.8 مليون جنيه.

وفى إطار الجهود الخاصة بزيادة حجم السيولة، ونسب التداول على السهم، وافقت الجمعية العامة غير العادية، على مقترح إدارة الشركة والخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم بنسبة 5:1 لتنخفض القيمة الاسمية للسهم الواحد من 5 جنيهات إلى جنيه، ونتيجة لذلك تصبح عدد أسهم رأس المال المصدر بعد التجزئة 1.108 مليار سهم مقابل 221 مليون سهم قبل التجزئة.

كما وافقت الجمعية، على تنفيذ مقترح الإدارة الخاص بتطبيق نظام الإثابة وتحفيز العاملين عن طريق وعد ببيع الأسهم بالقيمة الإسمية للسهم خلال خمس سنوات، وتبلغ إجمالى الأسهم المخصصة لذلك النظام نسبة 2% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة عند بدء التنفيذ.

يذكر أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، وتمتلك الشركة منتجع الجونة ومنتجع طابا هايتس وعدد آخر من الفنادق.

رئيس البورصة يلتقى شركات بورصة النيل

عقدت البورصة المصرية بالتنسيق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل سعيا منها لتقوية وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى بورصة النيل على مختلف المستويات الإدارية والفنية وأنشطة الحوكمة والاستدامة.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تولى أهمية كبيرة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من أهمية كبرى فى خلق مزيد من الوظائف وتطوير صناعات وأنشطة إنتاجية وخدمة مختلفة.

وتابع فريد، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن جهود إدارة البورصة لتطوير بورصة النيل تتضمن فتح قنوات اتصال مع كافة المؤسسات المالية المهتمة بتقديم الدعم والعون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها التشغيلية وتطوير مهاراتها فيما يتعلق أيضا بأنشطة الحوكمة والقدرات البشرية، خاصة للشركات التى لديها رغبه حقيقية وجادة فى التوسع والنمو.

وكشف رئيس البورصة، عن نيته لترتيب عدة لقاءات تضم شركات بورصة النيل والرعاة المعنيين بجلب شركات للقيد ببورصة النيل، سعيا منه لتطوير وتحديث السوق وإزالة كافة المعوقات وتحفيز الشركات وتأهيلها، والوقوف على النتائج التى حققتها الرعاة حتى الآن.

وأكد رئيس البورصة، أن بورصة النيل ليست سوقا للتخارج بل منصة هامة لتمويل التوسع والنمو بل والإدخار والاستثمار أيضا خاصة على الأجل الطويل.

وذكر رئيس البورصة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية فى العالم لقدرتها على خلق مزيد من الوظائف والتطور بشكل سريع لذلك أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من مكونات النمو الاقتصادى فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة.

وقعت شركة ابن سينا فارما عقدين جديدين مع شركة نوڤو نورديسك لتوزيع أكثر من 20 مستحضراً دوائياً لعالج مرضى السكر والهيموفيليا واضطرابات النمو.

وأوضحت الشركة، أن شركة نوڤو نورديسك كانت تعتمد سابقاً على شركة واحدة من القطاع العام وأخرى من القطاع الخاص لتوزيع منتجاتها فى مصر، وهى الآن تنضم إلى قائمة موردين تضم أكثر من 325 شركة من أبرز أسماء صناعة الأدوية ومستحضرات العناية الشخصية على الساحة المحلية والدولية، والتى تقوم ابن سينا فارما بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة توزيع تغطى أكثر من 39 ألف عميل من الصيدليات وصغار الموزعين والمستشفايات العامة والخاصة فى مختلف محافظات مصر.