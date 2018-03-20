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أحمد أبو الغيط يعلن: القمة العربية 15 أبريل المقبل

الثلاثاء، 20 مارس 2018 01:53 م
أحمد أبو الغيط يعلن: القمة العربية 15 أبريل المقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية





كتب مصطفى عنبر
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​أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم أن القمة العربية التاسعة والعشرين ستعقد فى الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018.
وأضاف أبو الغيط فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين بالجامعة أن الأمانة العامة تلقت إخطاراً رسمياً من حكومة المملكة بذلك، مشيراً إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية على نحو ما جرت عليه العادة اعتباراً من التاسع من أبريل.
 
​وقال الأمين العام أنه تم ابلاغ الدول الأعضاء بتاريخ انعقاد القمة العربية
 
 

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