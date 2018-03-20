أبو الغيط يلتقى أعضاء بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية







كتب مصطفى عنبر

التقى اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية والمقرر عقدها خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس 2018.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط اطلع خلال اللقاء على آخر الترتيبات التى تم اتخاذها من قبل الأمانة العامة فى هذا الإطار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية بجمهورية مصر العربية، بما فيها ما يتعلق بالتوزيع الجغرافى للمتابعين فى مختلف المحافظات المصرية، والإجراءات اللوجستية الأخرى المرتبطة بحسن وكفاءة ممارسة المتابعين لمهام عملهم.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام وجه فى هذا الصدد بأهمية التنسيق والتعاون المستمر والكامل من جانب البعثة مع السلطات المصرية، وذلك وفقا لما وضعته السلطات المصرية من لوائح وقواعد تنظم عمل المتابعين، وأن يتسم عملهم بالحرفية والحيادية والمسئولية كواجهة مشرفة لجامعة الدول العربية، وذلك بما يضمن أن تخرج مهمة بعثة الجامعة على النحو الأمثل، وبما يعزز بشكل عام من دور جامعة الدول العربية فى متابعة الاستحقاقات الانتخابية التى تشهدها الدول العربية ويسهم فى دعم المسيرة السياسية فيها.