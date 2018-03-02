4 بنوك تطرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة الأحد

4 بنوك تطرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة الأحدالجمعة، 02 مارس 2018 05:17 م
السيد القصير رئيس البنك الزراعى
أحمد يعقوب
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قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، اليوم الجمعة، إن 1210 فروع، تمثل كامل شبكة فروع البنك على مستوى الجمهورية، ستبدأ طرح شهادة أمان المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، يوم الأحد المقبل، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة وتطرحها 4 بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى.
فئات شهادة امان المصريين
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فئات الشهادة هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
مستندات شراء شهادة امان المصريين
وأكد رئيس البنك الزراعى المصرى، أن كل ما يتضمنه مستندات الشراء، الرقم القومى لصاحب الشهادة، وعند رغبته فى فتح حساب بنكى، سيتم بدون مصاريف، لافتًا إلى أن قيمة التعويض النقدى، وأصل الشهادة، فى حالة الوفاة أو استحقاقها، سوف يقوم الورثة أو المستفيد، بصرفها من شركة التأمين وليس من فروع البنك.
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