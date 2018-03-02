10 أرقام مهمة عن صادرات مصر بأول شهر فى 2018.. تعرف عليها







كتب – إسلام سعيد

مع إعلان ارتفاع صادرات مصر بنسبة 16 % خلال شهر يناير 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، يقدم "اليوم السابع" أهم الأرقام عن صادرات شهر يناير 2018 لكافة القطاعات التصديرية.

- صادرات مصر غير البترولية تسجل 1.9 مليار دولار فى شهر.

- الواردات تتراجع 4 % فقط لتسجل 4.6 مليار دولار.

- العجز التجارى يواصل التراجع مسجلا انخفاضا 11 %.

- حجم تجارة مصر الخارجية فى يناير 6.5 مليار دولار.

- قطاع مواد البناء الحصان الأسود للصادرات مسجلا 559 مليون دولار.

-26.8% زيادة فى صادرات الكيماويات خلال يناير 2018.

- واصل قطاع الملابس الجاهزة الأداء المرتفع مسجلا 11.5 % زيادة.

- الصناعات الغذائية ترتفع على استحياء مسجلة 214 مليون دولار.

- ظلت أرقام صادرات الحرف اليدوية والمنتجات الجلدية والمنتجات الدوائية ضعيفة رغم زيادتها نسبيا.

- الاتحاد الأوروبى أهم سوق مستورد من مصر بما قيمته 557 مليون دولار.

- صادرات ضعيفة نسبيا لأفريقيا مسجلة 97 مليون دولار رغم الاتفاقيات التجارية.

- تراجع جيد لواردات السلع الهندسية بنسبة 10.8 %

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المؤشرات الايجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.