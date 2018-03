‎صور.. فريق مصرى يحصد المركز الخامس بمسابقة "Invent for the planet" بأمريكا

كتب رامى محيى الدين

فاز فريق من طلاب قسم هندسة الميكاترونكس – فرع القرية الذكية فى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا فى جمهورية مصر العربية، بالمركز الخامس فى المسابقة العالمية التى تنظمها جامعة (Texas A&M) بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت مسمى (Invent for the planet 2018)، وبمشاركة 70 فريقا يمثلون 14 جامعة من 10 دول مختلفة على مستوى العالم، وفكرة المسابقة تكمن فى أن يقوم الفريق بإيجاد حل لمشكلة حقيقية معاصرة.

‎وأثبت الفريق المصرى إبداعه من خلال المشروع الذى تقدموا به والذى يتضمن حل مشكلة من يدرس فى الظلام، حيث أبدع الطلبة من خلال حل هذه المشكلة عبر توليد الكهرباء من الماء عن طريق فكرة السد والتى من خلالها تولد الكهرباء. ‎وتوجه طلاب الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالشكر إلى إدارة الجامعة وعلى رأسها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والأساتذة والطلاب، على الدعم والمساعدة فى تحقيق هذا النجاح الذى يعكس إمكانيات جميع طلاب الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

‎وفى هذا السياق قامت الجامعة بتوفير مجموعة مختلفة من الأدوات التى ساعدتنا فى إنتاج النظام، مع وجود عدد من الأساتذة من الجامعة يقدمون بعضا من استشاراتهم للفريق. ‎وأشار الطلاب إلى أن تحقيق مثل هذا الإنجاز مع لهو مدعاة للفخر والاعتزاز وان الشباب المصرى قادر على النهوض والطموح إلى الأمام رغم قلة الإمكانيات وضعف الموارد إلا أن مصر تنهض بشبابها المخلصين، مؤكدا إننا متفائلون بإذن الله بأنه سيكون لنا منافسة كبيرة فى مستقبلاً.

جدير بالذكر أن الفريق المصرى مكون من 6 أفراد هم:

١- محمود محمد محمد (ميكاترونكس)

٢- خالد محمد سليم (ميكاترونكس)

٣- آلاء مدحت (ميكاترونكس)

٤- على طارق (ميكاترونكس)

٥- محمود خاطر (ميكاترونكس)

٦- على خليفة (buisness)



نتيجة المسابقة



