"يونيسيف": قافلة مساعدات تتوجه للغوطة الأحد القادم

"يونيسيف": قافلة مساعدات تتوجه للغوطة الأحد القادمالجمعة، 02 مارس 2018 01:32 م
مساعدات
أ ش أ
إضافة تعليق
أعلن مدير صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" بالشرق الأوسط خيرت كابالارى ، اليوم الجمعة أن قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية يوم الأحد القادم .
وأضاف كابالارى - فى مؤتمر صحافى فى جنيف، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الجمعة أن هناك مؤشرات على أن حكومة النظام السورى ستسمح بدخولها.
وأشار أيضا إلى أنه لاتوجد مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقى سكان الغوطة البالغ عددهم 400 ألف أو بشأن إجلاء نحو 1000 فى حاجة لمساعدة طبية عاجلة.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة