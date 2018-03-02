"يونيسيف": قافلة مساعدات تتوجه للغوطة الأحد القادم

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أعلن مدير صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف" بالشرق الأوسط خيرت كابالارى ، اليوم الجمعة أن قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص جاهزة للتوجه إلى الغوطة الشرقية يوم الأحد القادم .

وأضاف كابالارى - فى مؤتمر صحافى فى جنيف، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الجمعة أن هناك مؤشرات على أن حكومة النظام السورى ستسمح بدخولها.

وأشار أيضا إلى أنه لاتوجد مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقى سكان الغوطة البالغ عددهم 400 ألف أو بشأن إجلاء نحو 1000 فى حاجة لمساعدة طبية عاجلة.