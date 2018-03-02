يونس مخيون من البحيرة: ندعم السيسي لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب

يونس مخيون من البحيرة: ندعم السيسي لتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهابالجمعة، 02 مارس 2018 09:54 م
مؤتمر حزب النور لدعم السيسى
البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار فى البلاد ومواجهة الإرهاب المتشح بالدين والدين منه براء.
واضاف مخيون خلال المؤتمرالحاشد الذى نظمه الحزب بمجمع دمنهور الثقافى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، أن قرار حزب النور بدعم الرئيس السيسى قد تم بطريقه تشاورية مع أعضاء الحزب وفقا لمبدأ الشورى الإسلامية ومفهوم جلب المنافع ودرء المفاسد.
شارك فى المؤتمر النائب البرلمانى محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى للحزب، والقيادى السلفى المهندس عبد المنعم الشحات، والمهندس إسلام المغربى أمين حزب النور بالبحيرة، والمهندس علاء عامر عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، وحسن عمر عضو مجلس الشورى السابق، والدكتور وليد عبد الجواد القيادى بالحزب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب بالبحيرة وعدد كبير من مناصرى الدعوة السلفية.
وطالب رئيس حزب النور من جميع المصريين بالاحتشاد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوضيح صورة مصر أمام العالم والخروج بها إلى بر الأمان.
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