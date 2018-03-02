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"وول ستريت جورنال": منزل سعود الفيصل فى لوس أنجلوس للبيع بـ110 ملايين دولار

الجمعة، 02 مارس 2018 05:28 م
"وول ستريت جورنال": منزل سعود الفيصل فى لوس أنجلوس للبيع بـ110 ملايين دولار قصر سعود الفيصل فى لوس أنجلوس





كتب: هانى محمد
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن عرض قصر مملوك لوزير الخارجية السعودى الراحل الأمير سعود الفيصل للبيع بمبلغ 110 ملايين دولار.

وقالت الصحيفة، إن القصر يقع فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، على مساحة 14 فدانًا وبمساحة مبانى تبلغ 35000 قدم مربع، بالإضافة إلى مساحات خارجية ومنتزه وملعب تنس ومسبح، ويتميز بمدخل فناء درامى مع ميزة مائية ومضيفين إضافيين، مشيرة إلى أن المدخل الرئيسى لديه سقف قابل الفتح.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملكية العقار تعود لشركة "كانيسا إنفستمينتز"، وهى كيان تجارى تابع للأمير الراحل سعود الفيصل، الذى توفى فى عام 2015، وزوجته الأميرة جوهرة بنت فيصل، لافتة إلى أنها لم تصل للأميرة "جوهرة" للتعليق على الامر أو ما إذا كانت لا تزال تعيش فى القصر أم لا؟.


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