ولى أمر طالبة بالجيزة يتهم إدارة العمرانية بنقل نجلته من المدرسة دون علمه







كتب سيد الخلفاوى

اشتكى والد الطالبة فيروز نبيل السيد محمد عفيفى الطالبة بالصف الأول الابتدائى، من تعنت إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، ونقل ملف نجلته دون علمه من مدرسة مصطفى كامل التجريبية الرسمية لغات ، على الرغم من حصوله على تأشيرة من نائب وزير التربية و التعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على نقل ابنته من مدرسة أحمد زويل التجريبية لمدرسة مصطفى كامل نظرًا لبعد المدرسة عن محل سكنه، وفقًا للقانون.

وقال نبيل السيد لـ"اليوم السابع"، إن نجلته متواجدة فى المنزل ولا تذهب للمدرسة، بعد نقل ملفها لمدرستها الأولى من شهر ديسمبر الماضى حتى الآن، مشيرًا إلى أن مستقبل نجلته مجهول بسبب هذا النقل، على الرغم من دفعه المصروفات وتحويل ابنته على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه، أكد خالد عبد المنعم، مدير إدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، أن إجراءات النقل بالمدرسة تتم وفق قائمة أشبه بقائمة انتظار، على حسب الأولوية وتوافر الشروط مثل السن ومحل السكن، مشيرًا إلى أن الطفلة فيروز السيد نبيل، مقيدة برقم 82 فى تلك القائمة، وهناك من يستحق النقل بالأولوية.

وأضاف مدير إدارة العمرانية التعليمية، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد إفادة نائب وزير التربية والتعليم بأن هناك ما يقرب من 80 طالب أحق بالنقل منها، وتحرير محاضر من أولياء الأمور ومجلس أمناء المدرسة، وشكواهم لنائب الوزير بأحقيتهم فى النقل، عدل الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير تأشيرته ليتم فحص الملف مرة أخرى طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه تواصل مع ولى أمر الطالبة وحصل منه على إقرار بالموافقة على نقل الطالبة لأى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنه نظرًا للمخالفة، ولكنه فوجئ بتغيير رأيه بعد ذلك.