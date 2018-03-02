"وكيل صحة الاسكندرية": سحب عينات من مياة الشرب لتحليلها

تشهد محافظة الإسكندرية استمرار تعكر مياه الشرب، وقد شكا مواطنى مناطق شرق بداية من السيوف والحضرة القبلية ومحرم بك ووصولا إلى المعمورة وأبو قير من تغيير واضح فى خواص المياه العادية بالمنازل، حيث تحول لونها إلى الإصفرار وأصبحت ذات رائحة كريهه.

من جانبه، قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المديرية قامت بسحب عينات من المياه وجارى تحليلها، لمراعاة المقاييس والمعايير العالمية.

كانت محافظة الإسكندرية قد شهدت أزمة فى تعكر مياه الشرب منذ أول أمس وذلك بسبب انخفاض منسوب المياة فى ترعة المحمودية، وقد أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن تم التنسيق مع وزارة الرى لزيادة منسوب المياة بالترعة و تم تشعيل محطة السيوف لمعالجة مياة الشرب بكامل طاقتها.