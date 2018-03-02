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وزير التعليم العالى يعزى مستشاره للأنشطة الطلابية فى وفاة ابنته

الجمعة، 02 مارس 2018 09:54 م
وزير التعليم العالى يعزى مستشاره للأنشطة الطلابية فى وفاة ابنته د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى





وائل ربيعى
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تقدم د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات المصرية، بالمواساة والتعازى  للدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية لوفاة ابنته، داعيا أن تغمدها الله بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

 


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