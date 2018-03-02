وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن مكانة الشهداء عند ربهم

وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن مكانة الشهداء عند ربهمالجمعة، 02 مارس 2018 07:37 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بجهود رجال قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل فى دحر قوى الإرهاب والشر، وتضحياتهم فى سبيل الوطن وحماية ترابه وحفظ أمنه واستقراره، مؤكدا أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل مقبرة للغزاة والمعتدين وكل من حاول النيل منها أو المساس بأمنها، وها هم أبناؤها الأبطال من رجال الجيش والشرطة البواسل يسطرون ملحمة جديدة من الفداء والتضحية في حب الوطن، ومشاركة منا لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في تعزيز وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطنى، وبيان حق الوطن على أهله وأبنائه قررنا أن تكون خطبة الجمعة المقبلة 9 - 3 -2018 عن موضوع فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن.
وتابع فى بيان صحفى، قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يقوى عزيمة أبطالنا، وأن يسدد رميتهم، وأن يرزقهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل على قوى الإرهاب والشر، وأن يرد كيد أعدائنا فى نحورهم وأن يقذف الرعب فى قلوبهم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وتحيا مصر".
إضافة تعليق
"لف وارجع تانى".. 5 نجوم رحلوا عن الأهلى وعادوا إليه بعد التألق من بوابة أندية أخرى.. أحمد الشيخ من دكة التتش لهداف الدورى.. هشام محمد رحالة بين الأندية.. وأيمن أشرف أساسى فى المنتخب بعد عودته للقلعة الحمراء
صور..النص الحلو من العالم × أسبوع..مكسيكيون يتزوجون الأشجار.. صينيون يقتلون الأرواح الشريرة بالألعاب النارية..مهرجان للفوانيس بتايوان..اكتشاف أقدم وشم بالتاريخ على ذراع مومياء مصرية.. وعرض فساتين الحلوى ببروكسل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة