وزير الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن مكانة الشهداء عند ربهم







كتب لؤى على

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بجهود رجال قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل فى دحر قوى الإرهاب والشر، وتضحياتهم فى سبيل الوطن وحماية ترابه وحفظ أمنه واستقراره، مؤكدا أن مصر كانت عبر تاريخها الطويل مقبرة للغزاة والمعتدين وكل من حاول النيل منها أو المساس بأمنها، وها هم أبناؤها الأبطال من رجال الجيش والشرطة البواسل يسطرون ملحمة جديدة من الفداء والتضحية في حب الوطن، ومشاركة منا لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل في تعزيز وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطنى، وبيان حق الوطن على أهله وأبنائه قررنا أن تكون خطبة الجمعة المقبلة 9 - 3 -2018 عن موضوع فضل الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن.